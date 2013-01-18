Жінка, яка облила зеленкою Авакова, дає свідчення міліції

Про це повідомляється на офіційному сайті харківської обласної міліції.

Згідно з повідомленням, «18 січня 2013 року о 16.00 до чергової частини Червонозаводського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від одного з народних депутатів України про те, що біля приміщення Апеляційного суду Харківської області невідома особа виплеснула на нього речовину зеленого кольору».

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Повідомляється, що «для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Червонозаводського РВ міста Харкова. На місці події вилучені речові докази, встановлюються та опитуються свідки пригоди».

Вказана заява внесена до Журналу єдиного обліку кримінальних правопорушень та інших подій Червонозаводського райвідділу міліції Харкова.

«Особу, яка підозрюється у вчиненні вищеозначеного правопорушення, доставлено до Червонозаводського райвідділу міліції, наразі вона дає свідчення слідчим органам», - повідомляє сайт обласного главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січні, у Харкові, перед початком засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова перед входом до будинку Апеляційного суду Харківської області облили зеленкою.

А.Аваков повідомив журналістам, що його облили зеленкою з медичного шприца невідомі, мінімум двоє осіб. Депутат додав, що затримав одну дівчину, яка не встигла втекти.

За інформацією прес-секретаря Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Юлії Германової, сьогодні у Харкові невідомі облили зеленкою також народних депутатів України від опозиції Олександра Абдулліна та Костянтина Бондарєва та автомобіль депутата Харківської обласної ради Ігоря Балути. За словами прес-секретаря, «депутати звертатимуться з цього приводу до прокуратури».

Водночас, за даними прес-служби партії «Батьківщина», сьогодні у Харкові перед початком судового засідання у справі ЄЕСУ невідомі облили зеленкою депутатів О.Абдулліна, А.Авакова, К.Бондарєва і Сергія Соболєва.

16 липня 2012 року біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Серія Власенка. Захисник заявив, що активістка організації «Молоді регіони» Марія Столярова дуже схожа на жінку, яка вилила на нього зеленку.

26 липня прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на С.Власенка за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Восени 2012 року під час виборів до Верховної ради України перед зустріччю з виборцями невідомий також облив зеленкою кандидата в депутати від «Батькіщини» Олександра Кірша.