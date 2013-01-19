На День Соборності в Києві передбачені тільки офіційні заходи

Про це УНІАН повідомила директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Марина Хонда.

“22 числа відбудуться заходи з покладанням квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Також офіційні загальнодержавні заходи за участі керівництва пройдуть в національному палаці “Україна”. Будь-яких інших заходів на міському рівні чи загальнодержавному не передбачається”, - сказала М.Хонда.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України. До того часу День Свободи відзначався в Україні 22 листопада, згідно з указом Президента України Віктора Ющенка, підписаним 19 листопада 2005 року.