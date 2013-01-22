Янукович упевнений, що цього року Україна стане на крок ближче до мети

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Національному палаці мистецтв “Україна”.

“Ми поставили перед собою завдання - входження до сім’ї європейських народів. Європейський вибір - це вибір демократичних цінностей, економічної свободи, високих соціальних стандартів”, - сказав В.Янукович.

Водночас, зауважив глава держави, запорукою стабільності і процвітання є добрі і братерські відносини із сусідами України, передбачувана та послідовна політика співпраці зі стратегічними партнерами.

“Я переконаний, що в цьому році ми станемо на крок ближче до поставленої мети і водночас будемо торувати власний шлях, послідовно відстоюючи свої інтереси”, - наголосив він.