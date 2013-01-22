Янукович поклав квіти до пам’ятників Шевченку і Грушевському

Президент України Віктор Янукович з нагоди Дня Соборності та Свободи України поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, урядовці, представники духовенства та громадськості. Після покладання квітів глава держави поспілкувався з духовенством.

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