«Свобода» вимагає перейменувати площу Леніна в Сімферополі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«Кожного року у Сімферополі та інших кримських містах дедалі більше людей беруть участь у святкуванні Дня Соборності України. Але й під час урочистих заходів не можна забувати, що досі українофобські окупаційні символи і назви паплюжать кримські вулиці й площі. Хто, як не мешканці Криму, відчули на собі весь жах червоного терору…», – наголосив керівник Севастопольської міської організації ВО «Свобода» Олександр Болтян.

Кримська «Свобода» підготувала звернення до Сімферопольської міської ради з вимогою перейменувати площу Леніна на площу Соборності. «Це перший крок до відновлення історичної справедливості. Наступними кроком Кримської «Свободи» стане вимога змінити всі комуністичні назви сімферопольських та кримських вулиць», – зазначив свободівець. За його словами, ця ідея вже зараз отримали схвальні відгуки кримської громади.

«Кримська «Свобода» висловлює надію, що місцева влада хоча б цього разу доведе свою приналежність до Української держави, а не стане в черговий раз п’ятою колонною українофобських сил. І що суспільні, національні інтереси та здоровий глузд для теперішньої кримської влади вищі за бажання вислужитись перед своїми спонсорами», – йдеться в зверненні свободівців до міськради.