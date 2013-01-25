У ВР відмовились реєструвати постанову про звільнення Пшонки

Про це їх листом повідомив керівник апарату парламенту Валентин Зайчук, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Відмовляючи в реєстрації проекту постанови, апарат посилається на те, що опозиційні фракції нібито не зібрали 150 підписів на підтримку включення до порядку денного питання про висловлення недовіри генпрокуророві. «Щодо списків народних депутатів України з їх підписами, останні не стосуються порушеного вами питання», - йдеться в листі В.Зайчука, повідомили в опозиції.

У той же час, питання про висловлення недовіри генеральному прокурору стоїть 4-м пунктом порядку денного позачергової сесії, на вимогу про проведення якої голові Верховної Ради було офіційно передано 158 підписів народних депутатів іще 24 січня, підкреслили в «Батьківщині».

«Як би в керівництві Верховної Ради не бажали уникнути публічного розгляду питання про відставку генпрокурора – факт залишається фактом. 158 народних депутатів висловилися за розгляд питання про відставку генерального прокурора. Кожен, хто вміє читати, може побачити, якої ініціативи стосувалися підписи народних депутатів у вимозі про оголошення позачергової сесії. В порядку денному сесії чорним по білому написано, що підписи народних депутатів стосувалися також підтримки розгляду ініціативи про недовіру прокурору, як того вимагає стаття 213 Регламенту Верховної Ради України», - заявили у фракції «Батьківщина».