Апарат ВР не визнав підпис Кличка - той пропонує відбиток пальця

Управління кадрів апарату Верховної Ради не визнало дійсними і не врахувало підписів 7 народних депутатів за скликання позачергової сесії. З них 5 - від депутатів фракції “УДАР”, зокрема, і голови партії Віталія Кличка.

Про це йдеться у заяві “УДАРу”, переданій УНІАН.

“В управлінні кадрів вирішили, що власноруч поставлений мною підпис - не мій, оскільки не співпадає з підписом в особовій справі. Заявляю, що мій власноручний підпис стоїть і в підписних листах за позачергову сесію, і на депутатській присязі, і в судових позовах на неправомірність дій спікера і депутатів під час голосувань у ВР, і під заявою в Генпрокуратуру. Наступного разу я можу, окрім підпису, залишити, якщо треба, і відбиток пальця”, - заявив лідер “УДАРу” В.Кличко.

У політсилі наголошують, що позачергова сесія парламенту все одно повинна відбутися, оскільки, за даними “УДАРу”, окрім неврахованих, є ще 151 підпис народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції у Верховній Раді передали голові парламенту 158 підписів для проведення позачергової сесії.

Опозиція пропонувала такий порядок денний: створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, заслуховування інформації генерального прокурора, міністра внутрішній справ та голови СБУ, питання про політичну відповідальність голів МВС та СБУ, а також висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Під вимогою про скликання позачергової сесії поставили свої підписи голови фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «УДАР» В.Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок, депутати трьох опозиційних фракцій та окремі позафракційні депутати.

Відповідно до закону про Регламент Верховної Ради, сесія повинна бути скликана спікером парламенту в семиденний термін з моменту надходження вимоги, підкріпленої необхідною кількістю підписів народних депутатів (мінімум 150).

Опозиція вимагає від голови Верховної Ради невідкладно прийняти рішення про скликання позачергової сесії, як це передбачено законом.