Рибак каже, що в Україні три гілки влади працюють на «покращення»

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку. «Сьогодні три гілки влади працюють в одному напрямку, головному напрямку покращення життя людей», - підкреслив спікер. При цьому він додав: «Потенційні можливості в Україні є дуже великі, є все необхідне, щоб наші люди краще жили. Нам потрібно, щоб на всіх рівнях ми вирішували і усували ті перешкоди, які заважають нам займатися поліпшенням життя людей».

В. Рибак нагадав, що Президент України на 2013 і 2014 роки «ставить завдання, щоб при всіх складнощах вирішення соціальних питань - підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, соціальна підтримка, будівництво житла, дитячих дошкільних установ, не зменшувалися». У зв'язку із завданнями глави держави спікер вважає, що Верховна Рада повинна, перш за все, зайнятися розглядом законів, пов'язаних з поліпшенням життя населення України.

«Зараз понад 500 законів я відправив у комітети Верховної Ради. Комітети сформовані, вони розглядають. Тому 4 лютого (на Погоджувальній раді ВР - УНІАН) ми подивимося їхню готовність. Але, на мій погляд, потрібно зараз на перший план винести економічні питання, проблеми зайнятості, в тому числі перших робочих місць. Потрібно розглянути в першу чергу ті закони, які і збережуть робочі місця, і дозволять модернізувати виробництво, і збільшать дохідну частину бюджету. Це головні питання».