Рибак порадив журналістам не копатися в чужих кишенях

Про це він інформував сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Спочатку спікер, кажучи про зарплату, не хотів називати жодних сум. «Не треба копатися в чужих кишенях. Я ще не отримав зарплату, я місяць працюю, а ви вже в мене питаєте», - сказав голова Верховної Ради.

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Коли журналісти пояснили В. Рибаку, що відповідь на це питання цікавить не тільки ЗМІ, а й громадян України, він відповів: «Я ж вам пояснюю, що я місяць працюю. У мене зарплата народного депутата сьогодні. Зарплата народного депутата 15 тис гривень». Потім він додав: «А скільки ще доплатять за те, що я голова Верховної Ради - це я отримаю і все розповім. Який секрет, я не розумію?».