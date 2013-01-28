Єврокомісар висловив підтримку Тимошенко

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із заступником голови партії «Батьківщина», головою Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорієм Немирею у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Ш.Фюле висловив серйозну стурбованість ескалацією ситуації щодо політично вмотивованих справ проти Ю.Тимошенко, а також щодо Г.Немирі та народного депутата, захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка, поінформували в прес-службі. Єврокомісар попросив Г.Немирю передати слова підтримки та солідарності Ю.Тимошенко.

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну ситуацію і найближчі перспективи у відносинах Україна-ЄС, обмінялися думками щодо стану виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (критерії були встановлені Європейською Радою на рівні міністрів закордонних справ 10 грудня 2012 року).

Ш.Фюле підкреслив, що ЄС був і залишається налаштованим на співпрацю з Україною та наголосив, що відносини Україна-ЄС можуть суттєво поглибитися цього року за умови вчасного виконання нашою державою критеріїв ЄС, зокрема, щодо політично вмотивованого переслідування опозиції, а також щодо виборів і виборчого законодавства, зазначили в «Батьківщині».

У цьому зв‘язку Єврокомісар привітав зусилля фракцій українського парламенту стосовно підготовки узгодженої заяви Верховної Ради щодо укладення Угоди про асоціацію.

Як повідомлялося, 28-29 січня на запрошення голови Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмара Брока та співголови Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Європейського парламенту Павела Коваля Г.Немиря перебуває з робочим візитом у Брюсселі.