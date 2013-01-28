Янукович полетить до Литви

Про це повідомила прес-секретар Президента Литви Дайва Ульбінайте, повідомляє агентство DELFI.

Однією з основних тем двосторонніх переговорів будуть відносини України з Європейським Союзом, оскільки Литва головуватиме в ЄС у другій половині цього року.

«Візит глави України у Вільнюс запланований на 6 лютого. На зустрічі передбачено обговорити двосторонні відносини, економічне співробітництво і відносини України з Євросоюзом», - сказала вона.

За словами Д.Ульбінайте, під час лютневої зустрічі глав двох держав багато уваги приділятиметься запланованій на листопад у Литві зустрічі членів програми ЄС «Східне партнерство». Під час листопадового саміту у Вільнюсі Україна планує підписати Угоду про асоціацію з ЄС.