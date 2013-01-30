Ірина Луценко каже, що компенсацію за незаконний арешт ніхто не виплатив

Компенсація за незаконний арешт Юрія Луценка, встановлена ​​Європейським судом з прав людини, досі не виплачена.

Про це повідомила дружина екс-міністра МВС, народний депутат від «Батьківщини» Ірина Луценко в інтерв'ю виданню «Коментарі».

«Гроші досі не компенсовані. Виконавча служба шість разів надсилала нам листи - мені, захиснику Фоміну і самому Юрію Віталійовичу. Мовляв, щоб ми не саботували ситуацію і видали реквізити рахунку. Вшосте я подзвонила туди і сказала, що всі реквізити я подала кур'єрською поштою ще 10 січня, і заявила про те, що ми чекаємо на гроші. На це представник виконавчої служби зізнався: ми розуміємо, що всі реквізити відправлені, але вони лежать у Казначействі і чекають черги, грошей немає. Так, що платити нам не збираються », - підсумувала Ірина Луценко.

Як відомо, сьогодні урядовий уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький заявив, що Україна виплатила компенсацію за рішенням Європейського суду з прав людини у справі екс-глави МВС України Юрія Луценка.