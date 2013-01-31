Печерський суд розглядатиме скаргу Луценка

У п’ятницю, 1 лютого 2013 року, о 14.00 у Печерському районному суді м. Києва відбудеться судове засідання з розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка на постанову про закриття кримінальної справи за його заявою від 26 грудня 2012 р. про скоєння стосовно нього злочину посадовими особами Генеральної прокуратури та суддями Печерського та Апеляційного судів м. Києва.

Про це повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

Слідчий суддя – Віктор Кицюк.

Нагадаємо також, що суддя викликав на судове засідання заявника – Юрія Луценка.