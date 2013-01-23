Розгляд скарги Луценка відклали - суддя взяла самовідвід

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”, таке рішення було прийнято судом у зв’язку з тим, що на судове засідання не з’явився автор заяви Ю.Луценко, а Генпрокуратура не надіслала в суд низку матеріалів.

Крім того, як зазначили в партії, суддя Марина Пилаєва взяла самовідвід, оскільки свого часу вона розглядала питання про обрання Ю.Луценку міри запобіжного заходу.

За даними «НС», судове засідання має відбутися 1 лютого о 14.00.

Як повідомлялося, Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році.

Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.

Довідка УНІАН. 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора України заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Крім того, Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.