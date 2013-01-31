Янукович привітав королеву Беатрікс з днем народження

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В.Янукович побажав Королеві Нідерландів міцного здоров'я та нових успіхів у її відповідальній державній місії.

Глава Української держави висловив упевненість, що атмосфера дружби і поваги, яка традиційно притаманна відносинам між нашими державами, залишатиметься надійною запорукою для подальшого зміцнення взаємовигідного співробітництва на благо народів України та Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно королева Нідерландів Беатрікс зреклася престолу на користь свого старшого сина 45-річного принца Оранського-Нассау Віллема-Олександра.