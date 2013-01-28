Королева Нідерландів оголосила про зречення від престолу

Таке передають РІА «Новости».

За заявою королеви, виголошеною в 20.00 (за київським часом) по державному телебаченню Нідерландів, вона передасть синові корону 30 квітня.

Очікується, що після виступу королеви зі зверненням до нації виступить прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Беатрікс, якій 31 січня виповниться 75 років, вступила на престол Нідерландів в 1980 році після зречення своєї матері королеви Юліани. Принц Віллем-Олександр закінчив Лейденський університет, де вивчав історію. У 2002 році він одружився на аргентинці Максима Соррегьете. Від цього шлюбу у них народилося три дочки.