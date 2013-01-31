Кошулинський відкрив збори опозиційних депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, близько 5 хвилин після початку зборів був відсутній звук в сесійній залі, мікрофон віце-спікера не працював і в ложі преси погано було чути, що говорить Р.Кошулинський. З того, що вдалось почути, він повідомив, що народним депутатам сьогодні вночі були розіслані смс-повідомлення про те, що сьогоднішні збори не відбудуться і щоб вони не брали в них участь. Пізніше звук з’явився.

На початку зборів депутати виконали Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією депутатів, у Верховній Раді зареєструвалось 152 народних депутата (82 від фракції “Батьківщини”, 36 – ВО “Свобода”, 30 - “УДАР” та 4 позафракційних).