Кошулинський відкрив збори опозиційних депутатів
10:50, 31 січня 2013Політика
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У Верховній Раді України розпочалися збори опозиційних депутатів. Їх відкрив заступник голови ВР Руслан Кошулинський.
Журналісти ледве почули Кошулинського
Як передає кореспондент УНІАН, близько 5 хвилин після початку зборів був відсутній звук в сесійній залі, мікрофон віце-спікера не працював і в ложі преси погано було чути, що говорить Р.Кошулинський. З того, що вдалось почути, він повідомив, що народним депутатам сьогодні вночі були розіслані смс-повідомлення про те, що сьогоднішні збори не відбудуться і щоб вони не брали в них участь. Пізніше звук з’явився.
На початку зборів депутати виконали Гімн України.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією депутатів, у Верховній Раді зареєструвалось 152 народних депутата (82 від фракції “Батьківщини”, 36 – ВО “Свобода”, 30 - “УДАР” та 4 позафракційних).
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