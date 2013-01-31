Опозиція каже, що телефонні хакери намагалися зірвати сьогоднішні збори (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина, «збори депутатів від опозиції намагалися зірвати невідомі особі, які вночі обдзвонили депутатів з повідомленням про те, що захід нібито відміняється».

Зокрема, як поінформувала член фракції «Батьківщина» Людмила Денисова, о пів на першу ночі до неї подзвонили з номера керівника секретаріату фракції та чоловічим голосом повідомили про те, що на 9-ту годину ранку збори народних депутатів скасовуються, а про подальший план дій депутатів обіцяли поінформувати додатково об 11-ій годині.

При цьому, як повідомляють депутати з фракції «УДАР», «аналогічний обдзвін було здійснено з телефону працівників секретаріату їхньої фракції».

Такі дзвінки надійшли майже до половини депутатів фракції, підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що «деякі отримали смс-повідомлення такого ж змісту з невідомого номера російською мовою».

Незважаючи на подібне телефонне хуліганство народні депутати від опозиції збираються у сесійній залі, наголосили у прес-службі «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 січня, заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр Турчинов повідомив, що на 10.00 31 січня опозиція скликає збори у Верховній Раді України.

Він також повідомив, що на цих зборах буде прийнято рішення, як опозиції діяти «в межах парламенту, виходячи з положень Конституції, закону про Регламент Верховної Ради України».

Перед цим, 24 січня, три опозиційні фракції зібрали й офіційно передали голові парламенту Володимиру Рибаку понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів. Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

29 січня В.Рибак заявив, що недоцільним цього тижня скликати позачергову сесію парламенту, тому що 5 лютого розпочинається чергова, друга сесія ВР сьомого скликання, а у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.