Хорошковський пояснив, чому йому довелося продати «Інтер»
15:52, 01 лютого 2013Політика
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Валерій Хорошковський, колишній власник телеканалу "Інтер" подякував співробітникам за плідну роботу.
Хорошковський нарікає на обставини, що склалися
Телеканал «Інтер», підтверджуючи інформацію про свій продаж, цитує коментар В.Хорошковського, який подякував співробітникам компанії за плідну багаторічну працю.
"За умов що склалися, я не маю можливості забезпечувати розвиток Групи і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу", - зазначив В.Хорошковський.
Нагадаємо, в червні 2010-го Хорошковський офіційно заявив, що готовий продати телеканал «Інтер», але тоді цього не сталося. Про те, що у Фірташа c 1 січня 2010 року був опціон на купівлю 50% акцій «Інтера», за даними сайту WikiLeaks, бізнесмен особисто повідомляв послу США.
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