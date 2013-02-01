Хорошковський пояснив, чому йому довелося продати «Інтер»

Телеканал «Інтер», підтверджуючи інформацію про свій продаж, цитує коментар В.Хорошковського, який подякував співробітникам компанії за плідну багаторічну працю.

"За умов що склалися, я не маю можливості забезпечувати розвиток Групи і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу", - зазначив В.Хорошковський.

Нагадаємо, в червні 2010-го Хорошковський офіційно заявив, що готовий продати телеканал «Інтер», але тоді цього не сталося. Про те, що у Фірташа c 1 січня 2010 року був опціон на купівлю 50% акцій «Інтера», за даними сайту WikiLeaks, бізнесмен особисто повідомляв послу США.