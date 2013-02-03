Кравчук вважає, що Кучму й Литвина треба було допитати

Екс-президент України Леонід Кравчук вважає прикладом вибіркового правосуддя те, що Леонід Кучма та Володимир Литвин не були допитані у справі за обвинуваченням Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив у суботу в ефірі 5 каналу.

"Я особисто хотів би, щоб суд допитав усіх. І я не бачу жодної проблеми в тому, щоб піти на суд і Литвину, і Кучмі", - сказав Кравчук.

За його словами, якщо суддя не викликав їх на допит, то такого суддю потрібно було замінити.

На репліку ведучого, що суддю не замінили, Кравчук відповів: "Погано. Коли нас звинувачують у вибірковому застосуванні правосуддя, це один із прикладів того".

На думку екс-президента, цей вузол може розрубати лише реформа судової системи і воля президента.

Як повідомлялося, у вівторок колишнього начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача засудили за вбивство Гонгадзе до довічного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною займати державні посади.

Після оголошення вироку, суддя Мельник запитав у Пукача, чи погоджується він з вироком, на що Пукач відповів: "Я погоджуся, коли у цій клітці зі мною будуть Кучма і Литвин".

"Запитайте за мотиви і умисел в Кучми і Литвина, вони вам більше розкажуть", - сказав також Пукач.

Українська правда