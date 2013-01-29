Пукач: Запитайте про мотив убивства в Литвина і Кучми

15:27, 29 січня 2013
Політика
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Пукач заявляє, що зрозуміє винесений йому вирок тільки тоді, коли будуть засуджені Кучма і Литвин.

Олексій Пукач

Засуджений Печерським районним судом Києва до довічного ув’язнення колишній генерал міліції Олексій Пукач, заявляє, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поруч з ним сидітимуть Леонід Кучма і Володимир Литвин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у суді у відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок.

«Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною», - сказав О.Пукач.

Водночас, в короткому коментарі журналістам після судового засідання, О.Пукач сказав: «Я все розповів під час слідства і під час суду, але правду в цьому суді хотів знати лише Федур (адвокат матері вбитого журналіста Лесі Гонгадзе – УНІАН). Ні Мельниченко з Америки, ні Піскун, а саме Федур. Тому запитайте про мотив (вбивства Г.Гонгадзе - УНІАН) у Литвина і Кучми».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача Печерський райсуд Києва засудив до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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