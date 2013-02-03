Кучма вважає, що Тимошенко не причетна до вбивства Щербаня
11:12, 03 лютого 2013Політика
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Другий президент України зазначив, що не бачить підстав для порушення останньої справи проти Тимошенко.
Кучмі шкода Тимошенко як жінку
Екс-президент України Леонід Кучма не бачить підстав для висунення Юлії Тимошенко звинувачень у вбивстві Щербаня.
Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Вести.
«Мені її просто шкода, по-перше, як жінку - вона чарівна, красива. Мені здається, спрага панувати призвела до тієї ситуації, в якій сьогодні вона опинилася. Її сьогодні звинувачують у всіх гріхах, в тому числі і у вбивстві Щербаня. Ви знаєте, у нас же з нею любові не було ніякої... Можна говорити про що завгодно, але порушувати кримінальну справу проти Тимошенко у нас ніяких підстав немає. І я з цим абсолютно погоджуюся. Все це впливає на ставлення світу до України. Це однозначно», - зазначив Кучма.
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