Кучма вважає, що Тимошенко не причетна до вбивства Щербаня

Екс-президент України Леонід Кучма не бачить підстав для висунення Юлії Тимошенко звинувачень у вбивстві Щербаня.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Вести.

«Мені її просто шкода, по-перше, як жінку - вона чарівна, красива. Мені здається, спрага панувати призвела до тієї ситуації, в якій сьогодні вона опинилася. Її сьогодні звинувачують у всіх гріхах, в тому числі і у вбивстві Щербаня. Ви знаєте, у нас же з нею любові не було ніякої... Можна говорити про що завгодно, але порушувати кримінальну справу проти Тимошенко у нас ніяких підстав немає. І я з цим абсолютно погоджуюся. Все це впливає на ставлення світу до України. Це однозначно», - зазначив Кучма.