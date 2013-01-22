Тимошенко: При чому до вбивства Щербаня моє прізвище?

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у зверненні екс-прем'єра у зв'язку з висуненням їй нових обвинувачень.

"Просто таку відверту неправду буде неважко спростувати у міжнародних судах. Саме в міжнародних, бо ціну судам, прокурорам, слідчим в Україні всі добре знають, і не варто про це говорити зайвий раз. Я чітко і однозначно заявляю, що я не маю ніякого відношення до трагічного вбивства Євгена Щербаня в 1996 році, і це буде доведено в міжнародних судах та судах інших країн", - заявила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр також наголосила, що корпорація ЄЕСУ, яку вона очолювала до кінця 1996 року, ніколи не отримувала фінансових державних гарантій від України. "Такі гарантії, згідно з законом, надаються виключно колегіальним рішенням уряду та відображаються в законі про бюджет України. Я заявляю, що уряд ніколи не приймав колегіальних рішень з надання фінансових гарантій корпорації ЄЕСУ і такий борг ніколи не відображався в законі про бюджет України. Це легко та надійно перевіряється, відповідно і кримінальна справа проти мене з цього приводу буде визнана грубо та очевидно сфальшованою", - наголосила вона.

Ю.Тимошенко нагадала, що Є.Щербань був одним із п`яти засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), яка володіла сотнями підприємств, незаконно приватизованими в 90-х роках. "Крім Євгена Щербаня, власниками корпорації ІСД були Олександр Момот, Ахат Брагін та Рінат Ахметов. П`ятим тіньовим співвласником корпорації ІСД був тоді молодий політик Віктор Янукович, який зараз є Президентом України. Євген Щербань був беззаперечним лідером цієї групи, народним депутатом та лідером Ліберальної партії України. Але протягом короткого часу були трагічно вбиті три власника корпорації ІСД", - зазначила екс-прем'єр.

Вона додала, що Є.Щербань та О. Момот були застрелені в Донецьку, а Ахат Брагін – підірваний на донецькому стадіоні. "Після цього вся власність корпорації ІСД, яка оцінюється у мільярди доларів США, перейшла Віктору Януковичу та Рінату Ахметову. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Керівники банди, яка вбила Євгена Щербаня, були одразу ж ліквідовані в Донецькій виправній колонії, за якою наглядали в той час прокурори Кузьмін та Пшонка. Що ще треба пояснювати і при чому тут до вбивства Євгена Щербаня моє прізвище?!", - запитала Ю.Тимошенко.

"Таких міжусобних кримінальних розборок, як в Донецькій області в 90-х роках, не було більше в жодному регіоні України. Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром внутрішніх справ, розкопав тільки в одному з донецьких териконів більше 30 трупів бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих та інших непокірних, яких ліквідували донецькі в 90-х роках. За що, в тому числі, Юрію Луценку помстилися та кинули за грати. Тоді, в 2005 році, Віктор Ющенко сказав Юрію Луценку "більше в териконах Донецької області не копати", - наголосила вона.

На її думку, сьогодні В.Янукович «вирішив свої злочини, скоєні в 90-х роках, перекласти на свого головного політичного опонента та спробувати залишити її у в`язниці пожиттєво».

"Але ми не дозволимо йому це зробити. Віктор Янукович більше ніколи не буде Президентом України, які б кримінальні справи він проти мене не порушував. Я найближчим часом буду на свободі поруч із вами, а Україна займе своє гідне місце в європейській родині", - переконана Ю.Тимошенко.