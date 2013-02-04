Азаров покладає певні сподівання на Джона Керрі
13:38, 04 лютого 2013Політика
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Азаров сподівається на активізацію українсько-американських відносин з приходом нового держсекретаря США.
Микола Азаров зустрівся з Карлосом Паскуалем
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що з приходом нового державного секретаря США Джона Керрі активізується робота українсько-американської Комісії із стратегічного партнерства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі із спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем.
«Ми сподіваємося, що з приходом на посаду нового державного секретаря робота цієї комісії активізується», - сказав М.Азаров.
Він наголосив, що Україна надає велике значення роботі цієї комісії, яку очолюють голови зовнішньополітичних відомств України і США.
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