Азаров покладає певні сподівання на Джона Керрі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що з приходом нового державного секретаря США Джона Керрі активізується робота українсько-американської Комісії із стратегічного партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі із спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем.

«Ми сподіваємося, що з приходом на посаду нового державного секретаря робота цієї комісії активізується», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що Україна надає велике значення роботі цієї комісії, яку очолюють голови зовнішньополітичних відомств України і США.