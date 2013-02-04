Нардепи до завтра вигадуватимуть запитання Богатирьовій

13:50, 04 лютого 2013
Політика
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У п’ятницю депутати заслухають Богатирьову під час Години запитань до уряду.

Раїса Богатирьова

У п’ятницю, 8 лютого, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді народні депутати заслухають інформацію міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова ВР Володимир Рибак.

Крім того, за словами спікера, завтра до обіду народні депутати мають визначитись, які запитання ще будуть до членів уряду з тим, щоб вони у п’ятницю відповіли на них.

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