Рибака приперли аргументами за сенсорну кнопку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання Погоджувальної ради голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що в опозиції є відеодокази неперсонального голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Як підкреслив А.Яценюк, він підготував “не тільки всі матеріали, які стосуються даної системи, але й навіть останнє інтерв’ю розробника системи “Рада-3”, яке він дав 15.01.2013 року, де він чітко вказує, а він - це Інститут проблем математики машин і систем Національної академії наук, що сенсорна кнопка працює, що інститут щомісячно перевіряє систему “Рада-3”, в тому числі й сенсорну кнопку, і питання виконання Конституції, пане головуючий, лежить виключно у Вашій компетенції”.

За словами А.Яценюка, саме голова ВР саме своїм розпорядженням має ввести в дію цю систему для голосування.

Він наголосив, що якщо система “Рада-3” не працює, то, “значить, хтось її демонтував і має за це відповідати”.

У свою чергу голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок, звертаючись до В.Рибака, зазначив, що саме він має видати розпорядження щодо цієї системи.

“Володимире Васильовичу, при всій повазі до Вас, Ви розказували нам, що Ви не наділені повноваженнями слідкувати за тим, як голосує депутат - персонально чи неперсонально, але якщо бути справедливим, то Ви так само не наділені повноваженнями перевіряти підписи депутатів, які вимагають скликання позачергової сесії. Чомусь підписи депутатів Ви перевіряли дуже ретельно, дуже прискіпливо. І дуже б хотілось, Володимире Васильовичу, щоб з такою ж саме ретельністю, ентузіазмом і прискіпливістю Ви так само перевіряли тих, хто і як голосує чужими картками”, - підкреслив О.Тягнибок.