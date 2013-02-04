Єфремов уже знає, що опозиція робитиме завтра

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що опозиціонерам дали команду завтра блокувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

За словами голови фракції ПР, “депутати від опозиції сьогодні, коли їхали в потягу, вже дістали команду, що завтра блокують роботу парламенту”. “І сьогодні цей цирк просто для преси розігрується. Люди не хочуть працювати”, - заявив він.

При цьому О.Єфремов сказав, що може назвати прізвища депутатів з опозиції, кому такі вказівки давалися. Проте він не уточнив, хто давав вказівки, і прізвищ депутатів так і не назвав.

У свою чергу, відповідаючи на звинувачення О.Єфремова в тому, що опозиція завтра хоче блокувати роботу ВР, лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок сказав, що тільки сьогодні планується засідання лідерів трьох опозиційних фракцій, “а ви вже знаєте, що ми завтра робитимемо?”.