Єфремов вважає, що опозиція сенсорною кнопкою прикриває чийсь грішок

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що опозиція, наполягаючи на введенні сенсорної кнопки, хоче звільнити від відповідальності декого з попереднього керівництва ВР за неправомірне рішення з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов завив сьогодні під час Погоджувальної ради.

«Відстоюючи так сильно один варіант роботи сенсорної кнопки, у мене виникає підозра, що дехто хоче уникнути відповідальності за неправомірно ухвалене рішення з даного питання та витрачені не за законом державні кошти», - сказав лідер фракції Партії регіонів, додавши, що гроші паралельно з розробкою сенсорної кнопки направлялися на ремонт особистого кабінету.

«Ми можемо з цього питання поговорити окремо, якщо у когось буде бажання», - сказав він.

О.Єфремов закликав депутатів не ставити свої ультиматуми та не погрожувати блокуванням роботи ВР, якщо не буде введена сенсорна кнопка.

Він нагадав, що один день забезпечення роботи парламенту коштує 2,3 мільйона гривень.

«Тому ми, звичайно, можемо блокувати, можемо ставити ультиматуми, можемо розповідати, що ми не дамо працювати, але при цьому ми повинні розуміти, що кожен день, який ми будемо блокувати, це викинуті гроші», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором введення сенсорної кнопки був Арсеній Яценюк під час свого головування у ВР у 2007-2008 роках.

25 вересня 2009 року екс-голова Верховної Ради А.Яценюк звернувся до спікера парламенту Володимира Литвина з проханням підписати розпорядження про введення в експлуатацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3».

А.Яценюк тоді зазначав, що Апарат Верховної Ради ще наприкінці 2008 року модернізував та провів сертифікацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки. «Разом із тим ця система й досі не введена в експлуатацію. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, для забезпечення функціонування оновленої системи голосування необхідно лише підписати розпорядження голови Верховної Ради України», - підкреслював він.

Сьогодні, 4 лютого 2013 р., парламентська опозиція закликала голову Верховної Ради України Володимира Рибака ввести в дію систему для голосування “Рада-3”.

Як підкреслив А.Яценюк, він підготував “не тільки всі матеріали, які стосуються даної системи, але й навіть останнє інтерв’ю розробника системи “Рада-3”, яке він дав 15.01.2013 року, де він чітко вказує, а він - це Інститут проблем математики машин і систем Національної академії наук, що сенсорна кнопка працює, що інститут щомісячно перевіряє систему “Рада-3”, в тому числі й сенсорну кнопку, і питання виконання Конституції, пане головуючий, лежить виключно у Вашій компетенції”.

Він наголосив, що якщо система “Рада-3” не працює, то, “значить, хтось її демонтував і має за це відповідати”.