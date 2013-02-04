ЗМІ: Опозиція здала Тимошенко в обмін на Європу

Про розробку спільного документу влада і опозиція домовилися на початку січня, заслуживши цим позитивну оцінку Брюсселя та інших західних столиць. У п'ятницю завершився черговий етап переговорів, після якого голова комітету Григорій Немиря ("Батьківщина") повідомив, що узгоджено "99.01% тексту заяви, пише Коммерсант-Україна.

Але неузгоджені "деталі" виявилися принциповими для сторін, які до цього вже пішли на деякі поступки: після довгих суперечок, як зафіксувати співпрацю з МС, згадку про нього вирішили взагалі прибрати.

Найзначнішою поступкою опозиції стала відмова від згадки в заяві екс-прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка, а також терміна "політичні переслідування".

"Це був непростий крок, і ми розуміємо, чим це загрожує - як тільки текст буде опублікований, на нас поллються звинувачення, мовляв, "знову здали Юлю". Але інакше узгодити текст було неможливо", - пояснило джерело "Ъ".

Таке рішення робочої групи вже викликало нарікання у фракції "Батьківщина", зокрема Борис Тарасюк заявив, що після узгодження документ позбувся "найважливіших положень".

"Там не дарма був пункт про політичних в'язнів. Неважливо, називаємо ми їхні прізвища чи ні, але якщо цю проблему (тюремне ув'язнення лідерів опозиції. - ред.) не усунути, угода про асоціацію не буде підписана", - заявив політик.

Поступка Партії регіонів виявилася не настільки значною: у текст документа буде включено посилання на нещодавню резолюцію Європарламенту, а також на рішення Ради ЄС про умови підписання угоди про асоціацію (УА) з Україною, де Брюссель, зокрема, вимагає вирішити проблему вибіркового правосуддя.

Основним же каменем спотикання стало згадування про "умови" ЄС для підписання УА. Регіонали категорично вимагають викреслити навіть абстрактні згадки про існуючі "умови" і "критерії", а вказати що Угоду підпишуть відразу після виконання сторонами "внутрішніх процедур".

Немиря нагадав, що в міжнародному праві термін "внутрішні процедури" означає технічну підготовку договору до підписання - його переклад, схвалення урядом і так далі. Представник "Батьківщини" вважає, що в ПР наполягають на цій формулі, щоб в майбутньому звинуватити Брюссель у безпідставній відмові від підписання УА, незважаючи на завершення "внутрішніх процедур".

Якщо сторонам не вдасться домовитися, то ПР цілком може і "поховати" документ.