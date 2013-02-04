Герман полетить на сніданок до Обами і без згоди Рибака

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.Герман.

Г.Герман зазначила, що вона візьме до уваги рішення В.Рибака, але на молитовний сніданок до США поїде, оскільки ця поїздка не здійснюється за кошти Верховної Ради і є, по суті, приватною. Тому жодних політичних підтекстів чи акцентів у рішенні голови Верховної Ради не слід шукати, вважає Г.Герман.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Сергій Міщенко (позафракційний) заявив, що голова ВР не дав йому дозволу на відрядження до США на молитовний сніданок за участю Президента США Барака Обами.

«Я отримав більш ніж дивну відмову. У своїй відповіді Володимир Рибак надіслав копію розпорядження голови ВР, за підписом В.Литвина, датовану ще 24 вересня 2009 року, про те, що відрядження депутатів під час пленарних засідань не здійснюються…», - сказав С.Міщенко. В той же час, додав він, депутати з фракції Партії регіонів на цей благодійний сніданок їдуть.

С.Міщенко розцінює цю заборону “як намагання ізолювати справжніх опозиційних депутатів від будь-яких контактів зі світовими лідерами і міжнародною спільнотою”.