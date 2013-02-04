Меркель заробляє більше за всіх чиновників країн ЄС
21:15, 04 лютого 2013Політика
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Меркель одержує більше за всіх чиновників країн ЄС - майже 25 тис євро на місяць.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель одержує щомісяця майже 25 тисяч євро, що є найвищою заробітною платою єврочиновника, заявив прес-секретар ЄК Антоніо Гравілі, повідомляють
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«Їй платять майже 21 тисячу євро на місяць. Це вище, ніж у якого б то не було офіційної особи ЄС», - сказав він сьогодні на прес-конференції.
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З урахуванням базових надбавок, серед яких, за канцлерство, зарплата канцлера складає майже 25 тисяч євро на місяць. Жоден чиновник ЄС не отримує більше аніж А.Меркель з урахуванням всіх надбавок.
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