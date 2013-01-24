Зарплата Азарова в 11 разів вища, ніж середня по Україні

Про це сказано у відповіді Департаменту інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну на запит Фокуса.

Посадовий оклад голови уряду визначається указом президента, розмір надбавок - постановою Кабміну.

Як повідомило джерело видання в Департаменті заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики, посадовий оклад Миколи Азарова становить 6 640 гривень, решта суми - надбавки до посадового окладу. Після вирахування податків на заробітну плату на руки прем'єр щомісячно отримує близько 28 000 грн.

За даними Департаменту комунікацій Держслужби статистики, останній розрахунковий показник середньої зарплати по Україні становить 3098 грн. Таким чином зарплата Азарова в 11 разів вища за середню зарплату по Україні.