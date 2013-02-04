У Львові встановили сіті-лайти до 70-річчя Сталінградської битви.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету, член КПУ Олександр Калинюк, десятки сіті-лайтів із зображенням монументу „Батьківщина-матір кличе!” на Мамаєвому кургані Сталінграда та написом до 70-річчя Сталінградської битви у Львові 1 лютого встановила обласна організація Комуністичної партії України.

Він також повідомив, що 2 лютого представники лівих сил та ветеранських організацій Львівської області на урочистих зборах з нагоди 70-річчя Сталінградської битви прийняли резолюцію, у якій звернулися до Президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути назву місту Волгоград і перейменувати його у Сталінград „враховуючи всесвітнє значення Сталінградської битви, яка змінила хід Великої Вітчизняної війни”.

У зборах взяли участь представники генерального консульства Російської Федерації у Львові, ветерани Великої Вітчизняної війни і праці, представники львівських обласних організацій КПУ, ПСПУ та Антифашистського комітету.

Народний депутат України, член ВО „Свобода” Юрій Михальчишин, коментуючи УНІАН встановлення у Львові сіті-лайтів до річниці Сталінградської битви, назвав їх "піар-акцією проросійських сил".

На його думку, „з таким успіхом можна інформувати про битву під Ель-Алаймейном у Північній Африці чи висадку союзників у Нормандії". "Припускаю, що львів’янам не дуже припаде до смаку таке розміщення сіті-лайтів щодо Сталінградської битви", - сказав Ю.Михальчишин.

Народний депутат також зазначив, що "доцільно перевірити законність розміщення цих сіті-лайтів. Мабуть, фракція ВО „Свобода” у Львівській міській раді ініціюватиме перевірку договорів про розміщення цієї продукції”.