Опозиція заблокувала Раду (фото)

09:38, 05 лютого 2013
Політика
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Депутати від опозиції заблокували трибуну та президію Верховної Ради.

Рада / Фото з Facebook Леоніда Ємеця

Народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час біля трибуни та президії близько 70-80 депутатів.

Депутати «УДАРу» одягнені в червоні светри, на яких з одного боку написано УДАР, а з іншого - “Голосуємо особисто”.

Водночас на лівих руках депутатів з фракції “Батьківщина” пов’язані стрічки у вигляді Державного прапора України.

Крім того, у президії опозиціонери повісила плакат з написом: “Рада гниє з Рибака”, на самій президії - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложі уряду прикріплений плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложі помічників - плакати “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” та “Кнопкодавам — ні!”.

Крім того, представники “Батьківщини” знову не пропускають до сесійної зали депутатів Олександра та Андрія Табалових, які були обрані до ВР від Об’єднаної опозиції, але відмовились вступити до фракції.

У даний час в сесійній залі небагато депутатів від Партії регіонів та КПУ.

Під будівлею Верховної Ради посилена міліцейська охорона, а також відбувається мітинг: близько 40 представників Компартії вимагають вступу України до Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування.

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