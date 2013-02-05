ЗМІ: «Свобода» висунула ультиматум: без сенсорної кнопки сесія не відкриється

Про це повідомляє видання «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 (1720) від 5 лютого).

"Ми робитимемо все, щоб депутати голосували персонально в залі, відповідно, ми готові до будь-яких дій, які забезпечать виконання Конституції... Якщо у депутатів від Партії регіонів не буде бажання голосувати особисто, сесія може не відкритися", - заявив газеті народний депутат Ігор Мірошниченко ("Свобода").

У свою чергу, заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Сас зазначив, що ст. 37 закону "Про Регламент Верховної Ради" припускає голосування шляхом підняття рук у разі несправності електронної системи.

"Нас влаштував би такий варіант. Якщо вранці не буде введена в дію сенсорна клавіша, не виключено, що опозиція заблокує парламентську трибуну", - сказав С.Сас.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 має відкритися друга сесія Верховної Ради сьомого скликання.

Вчора на Погоджувальній раді парламентська опозиція закликала голову Верховної Ради України Володимира Рибака ввести в дію систему для голосування “Рада-3”, яка передбачає голосування сенсорною кнопкою, проте він відмовився це зробити.