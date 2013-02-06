У Пинзеника є версія, куди подівся плакат «Рада гниє з Рибака»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пинзеник сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чому зник з сесійної зали плакат, який висів в президії.

На уточнюючі запитання журналістів, хто його міг зняти, В.Пинзеник зазначив, що не знає хто, і не виключив, що це може бути хтось із його фракції.

Учора голова фракції Партії регіонів під час брифінгу зазначив, що в сесійній залі розміщені якісь «оскорбітельні плакати щодо голови Верховної Ради України».

Сьогодні зранку зазначеного плакату уже не було в президії парламенту.