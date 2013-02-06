У Пинзеника є версія, куди подівся плакат «Рада гниє з Рибака»
11:53, 06 лютого 2013Політика
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Народний депутат України Віктор Пинзеник (фракція “УДАР”) стверджує, що плакат з написом “Рада гниє з Рибака” хтось зняв як сувенір.
Плакат зник
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пинзеник сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чому зник з сесійної зали плакат, який висів в президії.
На уточнюючі запитання журналістів, хто його міг зняти, В.Пинзеник зазначив, що не знає хто, і не виключив, що це може бути хтось із його фракції.
Учора голова фракції Партії регіонів під час брифінгу зазначив, що в сесійній залі розміщені якісь «оскорбітельні плакати щодо голови Верховної Ради України».
Сьогодні зранку зазначеного плакату уже не було в президії парламенту.
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