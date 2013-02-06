У заблокованій ВР опозиція змінила вартових

Член фракції «УДАР» Сергій Каплін вважає, що «регіонали» можуть спробувати розблоковувати роботу Верховної Ради у ніч на четвер, 7 лютого.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що сьогоднішню ніч 10 депутатів провели у сесійній залі Верховної Ради і були готові протистояти спробі видворення їх і захоплення зали «регіоналами».

При цьому С.Каплін підкреслив, що жінки-депутати після півночі пішли з залу відпочивати. Залишив залу і лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко для проведення необхідних зустрічей і консультацій.

Протягом ночі депутати не спали, а спілкувалися, обговорювали ситуацію, що склалася, прогнозували шляхи її розвитку. «Ніч пройшла спокійно. О 6-й ранку ми передали зміну у залі новій групі опозиційних депутатів. Думаю, тепер «регіонали» можуть спробувати розблоковувати парламент у ніч з середи на четвер», - сказав С.Каплін.

Як відомо, 4 лютого, у день відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання опозиція заблокувала трибуну і президію парламенту, вимагаючи запустити сенсорну кнопку і забезпечити персональне голосування депутатів.