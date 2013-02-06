Комуністи й регіонали пішли з сесійної зали

Фракції Партії регіонів і КПУ залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у сесійній залі залишаються понад 50 представників фракцій опозиції.

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Народні депутати від “УДАРу” перебувають у президії та урядовій ложі парламенту. Біля трибуни депутатів немає.

Як відомо, об 11.00 розпочалося засідання фракції Партії регіонів з приводу ситуації у парламенті.