Турчинов каже, що опозиція не боїться штурму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат з фракції “Батьківщина” Олександр Турчинов.

“Ми не боїмося спроб розблокування вночі, зранку чи ввечері. Розблокування ні до чого не призведе”. - сказав О.Турчинов. Він запевнив, що в такому форматі парламент все одно не працюватиме.

“Режим нормальної роботи можливий лише тільки у випадку, коли буде забезпечене виконання Конституції щодо персонального голосування”. - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати - члени опозиційних фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода” з 5 лютого блокують трибуну та президію Верховної Ради.

Зараз у сесійній залі перебувають близько 100 опозиціонерів.

Опозиціонери вимагають запровадити персональну систему для голосування, з чим і пов’язане блокування роботи ВР.

Усю ніч у сесійній залі чергували депутати від “УДАРу”.

Сьогодні планується проведення наради у голови парламенту Володимира Рибака щодо нормалізації роботи ВР.