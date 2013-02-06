Турчинов каже, що опозиція не боїться штурму

10:56, 06 лютого 2013
Політика
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У фракції “Батьківщина” запевняють, що не бояться силового сценарію розблокування роботи Верховної Ради України.

Турчинов каже, що розблокування силою нічого не дасть

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат з фракції “Батьківщина” Олександр Турчинов.

“Ми не боїмося спроб розблокування вночі, зранку чи ввечері. Розблокування ні до чого не призведе”. - сказав О.Турчинов. Він запевнив, що в такому форматі парламент все одно не працюватиме.

“Режим нормальної роботи можливий лише тільки у випадку, коли буде забезпечене виконання Конституції щодо персонального голосування”. - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати - члени опозиційних фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода” з 5 лютого блокують трибуну та президію Верховної Ради.

Зараз у сесійній залі перебувають близько 100 опозиціонерів.

Опозиціонери вимагають запровадити персональну систему для голосування, з чим і пов’язане блокування роботи ВР.

Усю ніч у сесійній залі чергували депутати від “УДАРу”.

Сьогодні планується проведення наради у голови парламенту Володимира Рибака щодо нормалізації роботи ВР.

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