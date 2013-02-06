«Батьківщина» вимагає від ГПУ надати всі матеріали справи Щербаня

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

«Сьогодні вранці захисник лідера опозиції Олександр Плахотнюк намагався отримати для ознайомлення матеріали справи, однак йому відмовили у цьому. Захиснику повідомили, що на даному етапі він більше не отримає жодних матеріалів, окрім тих, з якими він був ознайомлений», - зазначили у «Батьківщині».

У партії підкреслили, що після заяви генпрокурора Віктора Пшонки про те, що слідство у справі завершено і Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру, слідчі за весь цей час надали захиснику О.Плахотнюку лише 6 томів із 52 нібито існуючих.

«Якщо Генпрокуратура не надасть захисту всі матеріали так званої «справи Щербаня», це означатиме, що їх просто не існує», - наголосили у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор В.Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко та екс-прем’єр Павло Лазаренко.