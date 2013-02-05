Бютівцю у ГПУ сказали, що слідство у справі про вбивство Щербаня ще триває

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Пашинський сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи свою сьогоднішню зустріч у Генеральній прокуратурі з виконуючим обов’язки генпрокурора Ренатом Кузьміним та іншими посадовцями Генпрокуратури.

С.Пашинський уточнив, що у зустрічі також брав участь депутат Сергій Соболєв (фракція «Батьківщина»).

За словами С.Пашинського, начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Андрій Курись офіційно повідомив, що досудове слідство у справі про вбивство Є.Щербаня не завершено.

На переконання С.Пашинського, це означає, що генеральний прокурор Віктор Пшонка, який заявив про закінчення досудового слідства у справі про вбивство Є.Щербаня, нібито скоєного на замовлення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, “свідомо або несвідомо ввів суспільство та іноземних послів в оману”.

“Це дає можливість стверджувати, що видно справу ще не встигли сфальшувати”, - наголосив С.Пашинський.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України В.Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та С.Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Є.Щербаня.

Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів Ю.Тимошенко не надходило.

31 січня О.Плахотнюк заявив, що Ю.Тимошенко ще 24 січня письмово попросила Генеральну прокуратуру надати їй для ознайомлення матеріали справи про вбивство Є.Щербаня, однак не отримала відповіді на своє прохання.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд оголосив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 чоловік. Троє з них засуджені до довічного ув’язнення, решта - до позбавлення волі на строк від 11,5 до 15 років.