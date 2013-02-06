Лукаш думає, що свободівцям було нудно в уряді, а вони пообіцяли прийти ще

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказала журналістам після засідання Кабміну.

“Вони прийшли на реалізацію закону про статус народного депутата. Регламент уряду дозволяє запрошувати і приймати таких високоповажних гостей як народні депутати України”, - сказала О.Лукаш.

Вона наголосила, що депутати заздалегідь не повідомили уряд про те, що мають намір прийти на засідання Кабміну.

“Участі в обговоренні вони не приймали. В цілому виглядали уважними, але інколи здавалось, що їм не дуже цікаво. Це моє особисте враження. Народні депутати від опозиції, які намагаються контролювати владу, не можуть нам заважати”, - сказала О.Лукаш.

Самі ж представники ВО «Свобода» кажуть, що і надалі ходитимуть на засідання уряду.

«Ми не помітили якоїсь робочої атмосфери в Кабміні. Якщо хтось нарікає на парламент, то в парламенті все відкрито, чисто, прозоро розглядається за участі народних депутатів», - сказав Ю.Сиротюк.

В той же час він наголосив, що під час засідання уряду деякі питання, зокрема, кадрові голосувалися без їх озвучення.

В той же час Ю.Сиротюк наголосив, що «Свободу» турбує той факт, що уряд зняв сьогодні з розгляду питання євроінтеграції України.

«І найбільше нас, як парламентську опозицію, хвилює, що ми не розуміємо як можна контролювати уряд, як суспільство може розуміти успішний він, чи не успішний, якщо немає жодних базових параметрів, немає програми дій уряду», - наголосив Ю.Сиротюк.

У свою чергу, народний депутат України І.Мірошниченко зазначив, що 80 відсотків членів уряду під час його засідання не розмовляють українською мовою. Зокрема, він зауважив, що це є порушенням Конституції України. При цьому представники «Свободи» зазначили, що прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду намагається говорити українською мовою.

«В цілому у нас склалося враження: говорять правильні речі, тобто звичайна державницька позиція, якби ми не розуміли, що державницька позиція, вона з огляду на інтереси «сім’ї». Сьогодні держава - це «сім'я», це Президент і його особисті інтереси. Та його особисте оточення, на превеликий жаль. Якби уряд сьогодні відстоював державні інтереси, то повірте мені, всі рішення, які вони нібито приймають, вони були б відчутними на рівні всієї країни», - підкреслив І.Мірошниченко.