Депутати від «Свободи» прийшли на засідання Кабміну

Народні депутати від ВО “Свобода” Ігор Мірошниченко та Юрій Сиротюк прийшли на засідання Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, представники “Свободи” зайшли до зали засідань уряду за хвилину до прибуття прем’єр-міністра Миколи Азарова. Депутатів провела до місця міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш. Мета приходу опозиційних депутатів на даний час журналістам невідома.

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