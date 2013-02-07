Льовочкін передав свої акції GDF MEDIA в управління компанії

«Свої акції я передав в управління GDF MEDIA. Крім того, я виступаю за запровадження Редакційної угоди, яка б чітко відмежовувала менеджерсько-господарську функцію керівництва від творчого процесу роботи редакцій», - сказав Льовочкін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Він повідомив, що історія придбання каналу розпочалася ще у січні 2006 року і мала декілька етапів. «Сьогодні угода про придбання «Інтера» завершена, володіння медіа-активом приведене до зрозумілої структури, спрощено юридичний бік питання. Взагалі, український медіабізнес має бути транспарентним і зрозумілим з точки зору власності. Відкритість і прозорість - головні принципи, на яких має будуватися медіавласність», - підкреслив Льовочкін і додав: «Як людина, яка зараз належить до влади, зі свого боку, я гарантую повне невтручання в творчу роботу журналістів і медіа-менеджерів».

Він зауважив, що виступає «категорично проти підходу, коли разом із новим власником або з новим витком політичної кар'єри акціонера відбуваються кардинальні зміни у підходах до інформаційної політики каналу».

«Адже телеканал - це засіб масової інформації, для якого головними мають бути об'єктивність та довіра глядачів. Телеканал не може бути PR-агенцією власника», - наголосив Сергій Льовочкін.

Він особливо підкреслив, що виступає за залучення незалежних, у тому числі й іноземних експертів до підготовки Редакційної угоди між менеджментом і журналістами.

«Для мене «Інтер» - це головний телеканал країни, це історія успіху, - констатував він. - Я переконаний, що Медіагрупа «Інтер» стане успішним бізнес-проектом».

«Зараз «Інтеру» потрібні зміни у бізнес-підходах до роботи, адже падіння рейтингів відбилося на фінансових показниках усієї медіа-групи», - сказав Льовочкін.

Він також висловив переконання, що на сьогодні завдання менеджменту каналу – розширити аудиторію, вивести нові актуальні продукти. «Мої вимоги до управлінців прості: успішний медіа-бізнес і професійна робота творчої команди», - підкреслив Сергій Льовочкін і додав: «Мірилом тут будуть цифри: фінансові показники та рейтинги телепрограм».

«Я вірю, що колектив «Інтера», володіючи величезним досвідом та професіоналізмом, відкриє нову успішну сторінку своєї історії», - підсумував Льовочкін.