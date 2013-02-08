Депутати від опозиції четвертий день блокують Раду

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент в сесійній залі Верховної Ради перебувають близько 50 депутатів.

Близько десяти членів фракції “УДАР” зайняли президію ВР, приблизно стільки ж опозиційних депутатів оточили парламентську трибуну.

Як і раніше, в залі засідань висять банери: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” .

На тему: Регіонал розказав, як легко обдурити сенсорну кнопку

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.