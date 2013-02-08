Депутати від опозиції четвертий день блокують Раду
09:56, 08 лютого 2013Політика
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Народні депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради.
Депутати блокують трибуну і президію
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент в сесійній залі Верховної Ради перебувають близько 50 депутатів.
Близько десяти членів фракції “УДАР” зайняли президію ВР, приблизно стільки ж опозиційних депутатів оточили парламентську трибуну.
Як і раніше, в залі засідань висять банери: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” .
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Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.
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