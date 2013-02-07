Регіонал розказав, як легко обдурити сенсорну кнопку

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов висловив сподівання, що з 19 лютого парламент запрацює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

«Така надія, принаймні у мене, ще не згасла», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому б не ввести все ж таки сенсорну кнопку, О.Єфремов відповів, що фракція ПР не хоче легітимізувати рішення, яке було «незаконним» з приводу введення цієї системи «Рада». Крім того, він підкреслив, що введення в дію цієї кнопки не вирішує проблему. За його словами, «якщо здерти лакове покриття, яке є на сенсорній кнопці», і приставити телефон мобільний до цієї кнопки, то можна проголосувати за двох і більше депутатів. О.Єфремов нагадав, що при роботі цієї кнопки спрацьовує тепловий датчик.

Нагадаємо, з 4 лютого депутати від опозиції заблокували роботу ВР, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.