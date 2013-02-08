ЗМІ: До Київради зганяють «Беркут»

10:07, 08 лютого 2013
Політика
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Під Київрадою розпочався мітинг «Батьківщини», КМДА охороняє "Беркут".

Беркут. КМДА

Під будівлею Київради розпочався мітинг Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, учасники акції розташувалися на сходах перед будівлею. Мітингувальники тримають партійні прапори та банери: «Попов - мер, Київ - вмер!», «Янукович, поверни Києву гроші!», «Києву – бюджет, Попову – Хундай-білет!». Біля імпровізованої сцени розміщено фото-банер «Апокаліпсис Києва».

Перед учасниками мітингу виступають народні депутати від «Батьківщини» і депутати Київради.

Перед центральним входом до КМДА опозиціонери поставили старий пилосос з написом «Бюджет Попова «висмоктує» з кишень киян 8 млрд грн для «покращення» життя Януковича!».

Сьогодні депутати Київради мають розглянути бюджет міста на 2013 рік.

У той же час Gazeta.ua повідомляє, що Київрада готується до штурму.

На вулиці Богдана Хмельницького від станції метро "Театральна" до вулиці Хрещатик припарковані 8 мікроавтобусів і 2 джипи із міліцейськими номерами. Також біля будівлі ЦУМу стоїть близько двох десятків "беркутівців".

Також біля ЦУМу стоїть близько 50 пенсіонерів у дощовиках. Жодних агіток поки що не тримають. У самій будівлі Київської міської держадміністрації наразі спокійно. Зала засідань КМДА досі зачинена, туди входять співробітники апарату Київради, але нікого не пускають.

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