Турчинов думає, що Рибака взяли в заручники

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.Турчинов висловив журналістам.

Він зауважив, що в голови парламенту Володимиа Рибака тривають консультації щодо поновлення роботи Верховної Ради.

Водночас, за словами О.Турчинова, В.Рибак є заручником політики Президента Віктора Януковича і Партії регіонів.

“Рибак, можливо, потенціально готовий іти на конституційні дії, чого вимагає опозиція, але поки йому не дозволять, він робитиме вигляд, що веде переговори... На жаль, роботи сьогодні не буде”, - додав О.Турчинов.