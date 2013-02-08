Турчинов думає, що Рибака взяли в заручники
10:50, 08 лютого 2013Політика
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Народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов переконаний, що Верховна Рада України не працюватиме у пленарному режимі і сьогодні.
Олександр Турчинов бачить, що роботи сьогодні знову не буде
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.Турчинов висловив журналістам.
Він зауважив, що в голови парламенту Володимиа Рибака тривають консультації щодо поновлення роботи Верховної Ради.
Водночас, за словами О.Турчинова, В.Рибак є заручником політики Президента Віктора Януковича і Партії регіонів.
“Рибак, можливо, потенціально готовий іти на конституційні дії, чого вимагає опозиція, але поки йому не дозволять, він робитиме вигляд, що веде переговори... На жаль, роботи сьогодні не буде”, - додав О.Турчинов.
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