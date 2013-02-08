Депутат зі «Свободи» поплатилася за кнопкодавство

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" у Львові зняло з посади голову Личаківської районної організації ВО „Свобода”, депутата Львівської міської ради Ірину Шалаковську „за порушення принципу персонального голосування”.

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив сьогодні, 8 лютого, голова фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода" у Львівській міській раді Маркіян Лопачак, їй також оголошено сувору догану.

"Фракція ВО "Свобода" у Львівській міській раді поділяє стурбованість громадськості фактом голосування нашої колеги, депутата міської ради І.Шалаковської, 7 лютого 2013 року під час сесії Львівської міської ради за свого однопартійця Івана Гринду, який у той момент вийшов із зали засідань. Вважаємо таку поведінку нашої депутатки неприпустимою", - поінформував М.Лопатчак.

Він також зазначив, що „до І.Шалаковської буде застосовано максимум дисциплінарних санкцій по партійній лінії”.

„Зокрема, вона отримала сувору догану та її знято з посади голови Личаківської районної організації Львівської міської організації ВО "Свобода", а І.Гринда отримав догану за те, що залишив картку для голосування без нагляду. Повторна сувора догана автоматично призведе до позбавлення членства в партії та складення депутатських повноважень", - наголосив голова фракції.

Він також підкреслив, що "депутатів Львівської міської ради від ВО "Свобода" попередили про неприпустимість порушення принципу персонального голосування”.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, 7 лютого на сесії Львівської міської ради член фракції ВО „Свобода” І.Шалаковська голосувала за свого колегу І.Гринду, що сидить в сесійній залі біля неї, коли він виходив із сесійної зали.