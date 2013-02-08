Опозиція каже, що не боїться сили ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

За його словами, усі народні депутати повинні приходити на роботу та виконувати свої обов’язки. «Якщо у них в планах - розблокувати парламент силовим варіантом, то цього вистачить максимум на 10-15 хвилин, тому що в парламенті все одно буде бійка і ми не дамо порушити Конституцію», - сказав А.Яценюк.

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У свою чергу, голова фракції «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що жодного компромісу в питанні особистого голосування бути не може. «Який компроміс може бути між тим, голосувати за себе чи голосувати за того хлопця?», - зауважив він.

Зі свого боку, голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок нагадав, що консультації продовжаться 11 лютого о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.

Член фракції Партії регіонів Володимир Олійник не виключає, що Партія регіонів вдасться до розблокування роботи Верховної Ради 19 лютого. За його словами, якщо 19 лютого до парламенту прийдуть понад 226 народних депутатів, які представляють провладні фракції, то у них буде повне моральне право розблокувати роботу ВР. Він зауважив, що наразі є два варіанти. “Застосування пасивного сценарію - коли прийшли раніше і заблокували не з метою блокування, а з метою розблокування, і є більш неприйнятний варіант - бійка. Але я категорично проти”, - сказав В.Олійник.